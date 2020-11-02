Медведев поднялся в рейтинге ATP, Рублёв вышел на итоговый турнир

Российский теннисист Даниил Медведев в рейтинге ATP обошёл грека Стефаноса Циципаса. Теперь он занимает пятую строчку.

На прошлой неделе Медведев дошёл до четвертьфинала турнира ATP в Вене. Победивший в Австрии Андрей Рублёв остался на восьмом месте.

Вместе с тем, Рублёв впервые вышел на итоговый турнир ATP. Он присоединился к Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Доминику Тиму, Медведеву, Циципасу и Александру Звереву. Последний участник турнир будет определён позже.

Рейтинг ATP

Новак Джокович (Сербия) - 11830 очков. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850. Доминик Тим (Австрия) - 9125. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630. Даниил Медведев (Россия) - 5980. Стефанос Циципас (Греция) - 5925. Александр Зверев (Германия) - 5015. Андрей Рублев (Россия) - 3839. Диего Шварцман (Аргентина) - 3285. Маттео Берреттини (Италия) - 3075.

Карен Хачанов занимает 19-е место, набрав 2245 очков.