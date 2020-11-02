Российский теннисист Даниил Медведев в рейтинге ATP обошёл грека Стефаноса Циципаса. Теперь он занимает пятую строчку.
На прошлой неделе Медведев дошёл до четвертьфинала турнира ATP в Вене. Победивший в Австрии Андрей Рублёв остался на восьмом месте.
Вместе с тем, Рублёв впервые вышел на итоговый турнир ATP. Он присоединился к Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Доминику Тиму, Медведеву, Циципасу и Александру Звереву. Последний участник турнир будет определён позже.
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