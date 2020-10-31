Хоккейная лига канадской провинции Онтарио запретила применение силовых ударов в течение всего предстоящего сезона.
Об этом решении сообщила министр культурного наследия, спорта и туризма региона Лиза Маклауд. По её словам, эта мера призвана снизить риск заболевания коронавирусом в ходе хоккейных матчей.
"Речь идет не только об OHL, не только о хоккее, но о спорте в целом. Ситуация очень серьезная, поэтому мы просто обязаны применять подобные меры", — пояснила чиновница.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?