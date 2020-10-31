Канадским хоккеистам запретили драться из-за коронавируса

Хоккейная лига канадской провинции Онтарио запретила применение силовых ударов в течение всего предстоящего сезона.

Об этом решении сообщила министр культурного наследия, спорта и туризма региона Лиза Маклауд. По её словам, эта мера призвана снизить риск заболевания коронавирусом в ходе хоккейных матчей.