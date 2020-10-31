Конор Макгрегор объявил о возвращении в лёгкий дивизион

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о намерении вернуться в лёгкий дивизион.

Летом текущего года боец заявлял, что планирует окончательно завершить карьеру, однако в его слова мало кто поверил, поскольку Макгрегор уже третий раз заявляет об уходе из боёв.