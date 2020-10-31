Экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о намерении вернуться в лёгкий дивизион.
Летом текущего года боец заявлял, что планирует окончательно завершить карьеру, однако в его слова мало кто поверил, поскольку Макгрегор уже третий раз заявляет об уходе из боёв.
"Только что из лаборатории McGregor FAST. Полное сканирование тела завершено и пришли результаты — легкий дивизион на подходе", — написал боец в Twitter.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?