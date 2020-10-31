Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые за последние несколько недель получил отрицательный результат теста на коронавирус, который свидетельствует о том, что футболист выздоровел от недуга.
Напомним, о заболевании Роналду стало известно 13 октября. В этот день спортсмен получил положительный результат теста на COVID-19.
Из-за болезни футболисту пришлось пропустить несколько матчей. Примечательно, что коронавирус протекал у него в бессимптомном состоянии.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?