Глава UFC: Нурмагомедов вернётся за 30-й победой

Недавно Хабиб Нурмагомедов одержал 29 победу в карьере и защитил титул чемпиона абсолютного бойцовского турнира в лёгком весе.

После поединка боец объявил о завершении карьеры. Ещё в июле у него от последствий коронавируса скончался отец. Нурмагомедов рассказал, что обещал матери не драться без отца, поэтому решил покинуть спорт.

Однако глава UFC Дана Уайт считает, что Хабиб всё-таки вернётся за 30-й победой, поскольку этого и хотел его отец.