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Глава UFC: Нурмагомедов вернётся за 30-й победой

Недавно Хабиб Нурмагомедов одержал 29 победу в карьере и защитил титул чемпиона абсолютного бойцовского турнира в лёгком весе.

После поединка боец объявил о завершении карьеры. Ещё в июле у него от последствий коронавируса скончался отец. Нурмагомедов рассказал, что обещал матери не драться без отца, поэтому решил покинуть спорт.

Однако глава UFC Дана Уайт считает, что Хабиб всё-таки вернётся за 30-й победой, поскольку этого и хотел его отец.

"У меня был разговор с Хабибом. Хочу сказать, он был крайне эмоционален, когда выиграл последний бой. У меня есть чувство, что он вернется за 30-й победой, захочет сделать 30-0. Не думаю, что он ушел насовсем… Его отец хотел эти 30-0, и я думаю, Хабиб может вернуться, чтобы выполнить его желание", — пояснил Уайт.

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