Недавно Хабиб Нурмагомедов одержал 29 победу в карьере и защитил титул чемпиона абсолютного бойцовского турнира в лёгком весе.
После поединка боец объявил о завершении карьеры. Ещё в июле у него от последствий коронавируса скончался отец. Нурмагомедов рассказал, что обещал матери не драться без отца, поэтому решил покинуть спорт.
Однако глава UFC Дана Уайт считает, что Хабиб всё-таки вернётся за 30-й победой, поскольку этого и хотел его отец.
"У меня был разговор с Хабибом. Хочу сказать, он был крайне эмоционален, когда выиграл последний бой. У меня есть чувство, что он вернется за 30-й победой, захочет сделать 30-0. Не думаю, что он ушел насовсем… Его отец хотел эти 30-0, и я думаю, Хабиб может вернуться, чтобы выполнить его желание", — пояснил Уайт.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?