"Спартак" пожаловался на шутку комментатора "Матч ТВ"

"Спартак" пожаловался руководству "Матч ТВ" на шутку комментатора Дениса Казанского. Высказывание журналиста про главного тренера Доменико Тедеско прозвучало в его передаче "Коммент.Шоу".

"Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева", — заявил журналист.

В клубе шутку посчитали оскорбительной. Пресс-служба направила в адрес руководства письмо с просьбой разобраться в ситуации и оценить высказывание Казанского.