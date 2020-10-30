"Спартак" пожаловался руководству "Матч ТВ" на шутку комментатора Дениса Казанского. Высказывание журналиста про главного тренера Доменико Тедеско прозвучало в его передаче "Коммент.Шоу".
"Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева", — заявил журналист.
В клубе шутку посчитали оскорбительной. Пресс-служба направила в адрес руководства письмо с просьбой разобраться в ситуации и оценить высказывание Казанского.
"Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско", — заявил директор по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.