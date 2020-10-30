Игрок соперника ЦСКА стал лучшим на неделе в Лиге Европы

УЕФА назвал капитана "Вольфсберга" (Австрия) Михаэля Линдла лучшим футболистом второго тура Лиги Европы. В гостевой встрече с голландским "Фейеноордом" он забил три мяча. Игра завершилась победой австрийцев со счётом 4:1.

"Вольфсберг" является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы. Команда лидирует в своём квартете с четырьмя очками.

Линдль в голосовании опередил других футболистов: