Игрок соперника ЦСКА стал лучшим на неделе в Лиге Европы

УЕФА назвал капитана "Вольфсберга" (Австрия) Михаэля Линдла лучшим футболистом второго тура Лиги Европы. В гостевой встрече с голландским "Фейеноордом" он забил три мяча. Игра завершилась победой австрийцев со счётом 4:1.
"Вольфсберг" является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы. Команда лидирует в своём квартете с четырьмя очками.
Линдль в голосовании опередил других футболистов:
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.