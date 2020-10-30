Хабиб заявил, что перед боем с Гэтжи попал в реанимацию

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что опасался боя с Джастином Гэтжи. Чемпион UFC в лёгком весе до поединка испытал трудности при подготовке.

"Это груз ответственности, который заставлял беспокоиться до боя, так как у меня были травмы, серьезные травмы, я в реанимации был пять дней", — приводит ТАСС слова Нурмагомедова.

Также Хабиб отметил, что не все положительно восприняли его решение о завершении карьеры.

"Некоторые мои близкие недовольны, что я завершил карьеру, но я им говорю: "Даже если я подерусь еще десять раз, придёт время, когда надо будет оставить", — заявил Хабиб.

Нурмагомедов победил Гэтжи во втором раунде приёмом "треугольник". Хабиб после боя объявил о завершении карьеры. Он объяснил своё решение недавней потерей отца Абдулманапа.