Три игрока тульского "Арсенала" заразились коронавирусом

Тульский "Арсенал" за день до матча с ЦСКА (1:5) получил три сомнительных теста на коронавирус. Игроки были изолированы от остальной команды, "канониры" провели игру с армейцами.

Накануне матча против "Рубина" тульский клуб прошёл ещё одно тестирование. Команда готова к участию в игре. Трое заболевших находятся на амбулаторном лечении, сообщает РПЛ.

Матч "Арсенал" - "Рубин" состоится 31 октября. Команды выйдут на поле в 14.00.