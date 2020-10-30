Тульский "Арсенал" за день до матча с ЦСКА (1:5) получил три сомнительных теста на коронавирус. Игроки были изолированы от остальной команды, "канониры" провели игру с армейцами.
Накануне матча против "Рубина" тульский клуб прошёл ещё одно тестирование. Команда готова к участию в игре. Трое заболевших находятся на амбулаторном лечении, сообщает РПЛ.
Матч "Арсенал" - "Рубин" состоится 31 октября. Команды выйдут на поле в 14.00.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.