Пресс-конференция "Аталанты" отменена из-за коронавируса

"Аталанта" не стала проводить пресс-конференцию главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини. В команде из Бергамо нашли коронавирус.

Положительный тест сдал помощник главного тренера Кристиан Раймонди. Он находится под самоизоляцией и ждёт результата повторного анализа, сообщает Football Italia.

"Аталанта" должна в субботу провести матч шестого тура чемпионата Италии против "Кротоне" на выезде. В составе бергамцев выступает россиянин Алексей Миранчук. За команду он провёл один матч. Выйдя на замену в игре Лиги чемпионов против "Мидтьюлланна", футболист забил гол.