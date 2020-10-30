Норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил о событиях Чемпионата мира-2020 и снова прошёлся по допинговому прошлому Александра Логинова. Россиянин в спринте на этом турнире завоевал золото, а Бё стал четвёртым.
После гонки Бё высказал недовольство тем, что Логинов принимал участие в гонке. Ранее россиянин отбыл дисквалификацию за употребление "ЭПО".
"Тот спринт в Антерсельве был одной из лучших гонок в моей карьере. Но я снова остался с унылым четвёртым местом позади того, кого раньше ловили на допинге. Досада от этого лишь усиливается. Такие неудачи всегда непросто принять, а проигрыш жулику сделал её ещё обиднее", — приводит TV2 слова Бё.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.