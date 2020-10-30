Тарьей Бё назвал Логинова жуликом

Норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил о событиях Чемпионата мира-2020 и снова прошёлся по допинговому прошлому Александра Логинова. Россиянин в спринте на этом турнире завоевал золото, а Бё стал четвёртым.

После гонки Бё высказал недовольство тем, что Логинов принимал участие в гонке. Ранее россиянин отбыл дисквалификацию за употребление "ЭПО".