ВТБ увеличил бюджет "Динамо" на 800 млн рублей

Заместитель председателя-президента правления ВТБ Юрий Соловьёв сообщил, что бюджет футбольного клуба "Динамо" в сезоне-2021/22 будет увеличен. Группа выделит бело-голубым дополнительно 800 млн рублей.

"В рамках фейр-плей, потому что в прошлом году мы закончили сезон относительно неплохо, исходя из начального старта", — приводит РИА "Новости" слова Соловьёва.

Вместе с тем общий бюджет клуба Соловьёв не назвал. Он зависит от поступлений от других спонсоров и трансферной кампании в зимнее межсезонье.

Заместитель руководителя ВТБ отметил, что у команды есть задача повысить свой уровень.