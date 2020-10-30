Заместитель председателя-президента правления ВТБ Юрий Соловьёв сообщил, что бюджет футбольного клуба "Динамо" в сезоне-2021/22 будет увеличен. Группа выделит бело-голубым дополнительно 800 млн рублей.
"В рамках фейр-плей, потому что в прошлом году мы закончили сезон относительно неплохо, исходя из начального старта", — приводит РИА "Новости" слова Соловьёва.
Вместе с тем общий бюджет клуба Соловьёв не назвал. Он зависит от поступлений от других спонсоров и трансферной кампании в зимнее межсезонье.
Заместитель руководителя ВТБ отметил, что у команды есть задача повысить свой уровень.
"Сейчас мы находимся на пятом месте. Хотелось бы видеть команду повыше", — заявил Соловьёв.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.