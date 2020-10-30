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Хабиб Нурмагомедов назвал Макрона "тварью"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказал своё отношение к Эммануэлю Макрону, который ранее призвал бороться с "исламистским терроризмом". Президент Франции выступил подобным образом дважды — после убийства учителя Самуэля Пати и убийства трёх человек в церкви в Ницце.

Хабиб Нурмагомедов назвал Макрона "тварью"

Макрон отметил, что не будет запрещать деятельность журнала, который известен своими публикациями на пророка Мухаммеда. По словам президента Франции, это выражение свободы слова.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман", — написал Нурмагомедов в Instagram.

Хабиб также отметил, что Аллах "унизит их", а также "он скор в расчёте".

"Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными", — написал Нурмагомедов.

Отметим, возмущение словами Макрона высказывают мусульмане по всему миру. Сегодня у посольства Франции в Москве прошла акция протеста.

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