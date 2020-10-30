Хабиб Нурмагомедов назвал Макрона "тварью"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказал своё отношение к Эммануэлю Макрону, который ранее призвал бороться с "исламистским терроризмом". Президент Франции выступил подобным образом дважды — после убийства учителя Самуэля Пати и убийства трёх человек в церкви в Ницце.

Макрон отметил, что не будет запрещать деятельность журнала, который известен своими публикациями на пророка Мухаммеда. По словам президента Франции, это выражение свободы слова.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман", — написал Нурмагомедов в Instagram.

Хабиб также отметил, что Аллах "унизит их", а также "он скор в расчёте".

"Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными", — написал Нурмагомедов.

Отметим, возмущение словами Макрона высказывают мусульмане по всему миру. Сегодня у посольства Франции в Москве прошла акция протеста.