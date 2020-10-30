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Гиггз уверен, что "МЮ" не выиграет чемпионство ещё 15-20 лет

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высказался о шансах "Манчестер Юнайтед" на чемпионский титул. По его мнению, "Красные дьяволы" не смогут стать первыми в течение 15-20 лет.

Гиггз уверен, что "МЮ" не выиграет чемпионство ещё 15-20 лет

Гиггз провёл более 950 матчей в составе "Манчестер Юнайтед". Также валлиец возглавлял команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера на протяжении четырёх матчей.

"Может пройти 15 или 20 лет, прежде чем "Манчестер Юнайтед" вновь победит в АПЛ, особенно если Клопп и Гвардиола продолжат работать в Англии. Можно вспомнить "Ливерпуль", который выиграл титул в 1990 году и думал, что скоро станет чемпионом вновь", — приводит The Greatest Game слова Гиггза.

В последний раз "МЮ" выиграл чемпионат Англии в 2013 году. "Красные дьяволы" являются рекордсменами по количеству трофеев — 20. На счету "Ливерпуля" 19 титулов.

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