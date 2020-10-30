Гассиев оказался тяжелее Сефери накануне боя

Российский боксёр Мурат Гассиев и албанец Нури Сефери прошли процедуру взвешивания перед поединком. Россиянин оказался тяжелее на 2,5 кг.

Вес Гассиева составил 104,6 кг, а албанского боксёра — 102,1 кг.

Для Гассиева этот бой будет дебютным в тяжёлом весе. В последний раз он выходил в ринг в 2018 году, когда уступил Усику. Тогда россиянин потерял титулы по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе.

Бой Сефери и Гассиева состоится 31 октября в Сочи. Поединок покажет "РЕН ТВ". Начало трансляции — 20.55 по московскому времени.