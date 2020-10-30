Норвежский лыжник Йоханнес Клебо постарался максимально обезопасить себя от возможности заразиться коронавирусом. Спортсмен не хочет пропустить начало сезона и опасается последствий болезни, которые могут повлиять на лёгкие.
Клебо даже запретил своей девушке Пернилле Досвик покидать дом. Она перешла на дистанционное обучение. После того как девушка контактирует с окружающими, лыжник отправляет её к родителям, чтобы убедиться, что у Перниллы нет симптомов.
"Я очень не хочу заразиться вирусом, потому что это поставит под угрозу всю мою карьеру. На самом деле неизвестно, какой эффект может дать заболевание. Перед каждой гонкой я буду оценивать риски. К сожалению, чтобы продолжить выступать, мне необходимо оставаться циничным", — приводит VG слова Клебо.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.