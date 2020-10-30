Лыжник Клебо не выпускает свою девушку из дома

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо постарался максимально обезопасить себя от возможности заразиться коронавирусом. Спортсмен не хочет пропустить начало сезона и опасается последствий болезни, которые могут повлиять на лёгкие.

Клебо даже запретил своей девушке Пернилле Досвик покидать дом. Она перешла на дистанционное обучение. После того как девушка контактирует с окружающими, лыжник отправляет её к родителям, чтобы убедиться, что у Перниллы нет симптомов.