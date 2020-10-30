Ирландский "Дандолк" установил уникальное достижение в Лиге Европы

Ирландская команда "Дандолк" в матче против лондонского "Арсенала" установила уникальный рекорд Лиги Европы. Футболисты ни разу не нарушили правила против соперника, сообщает Opta.

Ранее подобное не удавалось ни одной команде. Вместе с тем, "Арсенал" фолил также немного - 20 нарушений. Арбитр встречи Филип Глов не показал ни одной карточки.

"Дандолк" уступил "Арсеналу" со счётом 0:3. "Канониры" выступали резервным составом.

Ирландская команда занимает последнее место в группе В.