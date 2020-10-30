Мусаси одержал победу над Лимой и стал чемпионом Bellator

Голландский боец смешанных единоборств Гегард Мусаси одержал победу над бразильцем Дугласом Лимой. Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 250. Он стал чемпионом организации в полусреднем весе.

"Было непросто. Дуглас Лима находится на пике. И он крупный парень, он не выглядел как полусредневес. Поэтому я дрался умно, использовал техническое преимущество, когда появлялась возможность, проводил тейкдауны и одержал победу", — заявил Мусаси после боя.

Мусаси провёл 56 бой. На его счету 47 побед, семь поражений и две ничьи.