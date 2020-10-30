Хавбек "Омонии" установил рекорд Лиги Европы, забив со своей половины

Полузащитник "Омонии" Хорди Гомес установил рекорд Лиги Европы. В матче против голландского ПСВ он забил самый дальний гол в истории турнира.
В середине первого тайма Гомес отправил мяч в ворота ПСВ с 56 метров. Предыдущий рекорд принадлежал игроку "Рейнджерс" Кемару Руфк. Неделю назад он забил гол с 50 метров в ворота "Стандарда".
А вот и саааааааааааааамый дальний гол недели ☄
Игрок «Омонии» Хорди Гомес запульнул по воротам «ПСВ» со своей половины. И вратарь точно не был готов 😳https://t.co/bZwy0yDYm1 pic.twitter.com/5fXDLbN1sQ— Матч ТВ (@MatchTV) October 29, 2020
Мяч Гомеса не помог "Омонии" победить. Встреча завершилась со счётом 2:1. Киприоты после двух туров занимают последнее место в таблице, набрав одно очко.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.