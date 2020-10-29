Губерниев отреагировал на отказ "Краснодара" встать на колено

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал нападки на футболистов "Краснодара", не вставших на колено перед началом матча с "Челси". Ранее британские газеты прошлись по игрокам, которые не поддержали акцию в поддержку Black Lives Matter.

По мнению Губерниева, это личное дело каждого — вставать на колено или нет.

"Для того чтобы выражать солидарность тем или иным движениям, важно, что происходит в душе, а не в колене. Кто-то плачет, кто-то руки к небу поднимает, а кто-то у себя в душе это переживает. Я не считаю, что это повод для дискуссий", — приводит "СЭ" слова Губерниева.

Black Lives Matter — движение в США, которое возникло в ответ на полицейское насилие против афроамериканцев после убийства Джорджа Флойда.