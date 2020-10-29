Ибрагимович: Только Златан может бросить вызов коронавирусу

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович попросил болельщиков надевать маски и соблюдать другие меры предосторожности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Златан отметил, что победил вирус, который бросил ему вызов. В свойственной шведу самолюбивой манере он отметил, что болельщики не должны этого делать.

"Вирус бросил мне вызов, и я победил. Но вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу. Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим", — заявил Ибрагимович в Instagram.

Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус 24 сентября. На поле он вернулся 17 октября, после чего провёл три матча и забил четыре гола.