Колосков назвал корень всех проблем российского футбола

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал о том, почему российские клубы не могут успешно выступать в Лиге чемпионов.

Ранее "Локомотив" уступил "Баварии" (1:2), "Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии" (0:2), а "Краснодар" был разгромлен "Челси" (0:4).

По словам Колоскова, происходящее трудно назвать стечением обстоятельств. По его мнению, неудачи клубов связаны с системой подготовки команд.