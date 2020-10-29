Колосков назвал корень всех проблем российского футбола

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал о том, почему российские клубы не могут успешно выступать в Лиге чемпионов.
Ранее "Локомотив" уступил "Баварии" (1:2), "Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии" (0:2), а "Краснодар" был разгромлен "Челси" (0:4).
По словам Колоскова, происходящее трудно назвать стечением обстоятельств. По его мнению, неудачи клубов связаны с системой подготовки команд.
"Если бы мы в прошлом году выиграли Лигу чемпионов, а в этом году так сыграли, я бы сказал, что стечение обстоятельств. А коль мы второй год подряд играем, мягко говоря, неубедительно, это система уже. Это значительное отстаивание по уровню мастерства, по классу футболистов от европейского высшего уровня.
С чем связано? Трудно сказать. Я же не тренер, не аналитик, не бываю на тренировках. Но есть формула в футболе очень четкая: как тренируешься, так и играешь, как подготовился к игре, так и сыграешь. Это значит, что что-то в тренировках не так, в подготовке не так. Потому что футболисты у нас квалифицированные и играет большинство из них в своих национальных сборных командах. Значит дело не совсем в подготовке, а в структуре подготовки, тренировки. Я бы здесь искал корень всех проблем", — заявил Колосков.
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