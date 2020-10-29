Устюгов назвал решение антидопинговой панели CAS дикостью

Российский биатлонист Евгений Устюгов рассказал о том, почему не согласился с решение по его делу в антидопинговой панели CAS (CAS ADD) и решил подать апелляцию.
По словам россиянина, Международный союз биатлонистов (IBU) нарушает правила, а он сам никогда не давал разрешения на рассмотрение своего дела в CAS ADD. Защита спортсмена настаивает на том, что к нему не могут быть применены новые правила IBU, которые вступили в силу в сентябре 2019 года.
"Я никогда не давал согласие на применение ко мне новых правил IBU. Получается, что IBU могут делать все, что захотят — и все это им сходит с рук", — приводит "СЭ" слова Устюгова.
Бывший биатлонист отметил, что срок давности по его делу составляет восемь лет, то есть не затрагивает Олимпиаду-2010 в Ванкувере.
"Срок давности по моему делу составляет 8 лет, а не 10 лет как заявлял IBU. Очевидно, что IBU действует недобросовестно в нарушение всех принципов. А решение CAS ADD просто дикость", — заявил Устюгов.
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