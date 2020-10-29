УЕФА ответил на обвинения "Краснодара" в отказе поддержать акцию BLM

В пресс-службе УЕФА отметили, что церемония коленопреклонения в рамках акции Black Lives Matter не является обязательной. Так в организации ответили на запрос по поводу матча второго тура Лиги чемпионов "Краснодар" — "Челси" (0:4).

После игры в британской прессе обсуждается тот факт, что не все игроки российской команды встали на колено. В тот же момент футболисты "Челси" и судейская бригада это сделала.