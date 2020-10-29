"Ювентус" ответил "Барселоне" на шутку про Месси и Роналду

Пресс-служба "Ювентуса" опубликовала свой ответ на шутку "Барселоны" после матча в Лиге чемпионов. Каталонцы выиграл матч со счётом 2:0 и оставили в Twitter сообщение:
"Ювентус", мы рады за вас из-за того, что вы увидели лучшего игрока мира на своём поле".
Испанский клуб намекнул на постоянное соперничество между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, который лишился возможности выйти на поле из-за положительного теста на коронавирус.
"Вы, видимо, искали не там. Мы привезём вам настоящего лучшего футболиста на "Камп Ноу", — ответили в "Ювентусе", считая, что в ноябре португалец сможет сыграть с "Барсой".
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