Во Франции из-за локдауна приостановлены футбольные соревнования

Федерация футбола Франции (FFF) приостановила некоторые соревнования. В частности, до 1 декабря не будут проводиться игры низших лиг, а также Кубка страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что с 30 октября в стране вводится "локдаун", то есть возвращаются ограничительные меры, которые были приняты из-за коронавируса весной. В последние дни в республике выявляют более 50 тыс. заболевших ежедневно.

На ноябрь были запланированы матчи шестого и седьмого раундов Кубка Франции. На этих стадиях выступают клубы из низших лиг. Команды Лиги 2 вступают в борьбу с восьмого раунда, а Лиги 1 — с 1/64 финала.

Также FFF сообщает, что игры Лиги 1 будут проводиться по графику, но при пустых трибунах.

Весной чемпионат Франции доигран не был. Чемпионом был объявлен "ПСЖ".