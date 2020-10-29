Кривоносов: Слухи об отставке Семака могут обрести реальные очертания

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что "Зенит" в матче Лиги чемпионов против "Боруссии" (0:2) не смог показать своей игры.
"Наши клубы традиционно "тяжело" играют с немецкими командами, к тому же, "Зенит" наступил на горло собственной атакующей песне, выстроив игру в этот вечер от обороны. Возможно, и, небезосновательно, тренер полагал что состязаться с дортмундцами в открытом футболе будет непросто", — заявил Кривоносов.
Также депутат Госдумы отметил, что в случае поражения "Зенита" в следующем туре Лиги чемпионов разговоры об увольнении главного тренера Сергея Семака могут стать реальностью.
"Решать руководству питерцев, но не будем забывать, что в двух последних чемпионатах России именно Сергей Семак приводил "Зенит" к золотым медалям, а спады и трудности бывают у любого тренера и любой команды. Но, если случится поражение и в матче следующего тура ЛЧ с римским "Лацио", то разговоры и слухи на тему увольнения Семака, полагаю, могут обрести реальные очертания", — сказал Кривоносов.
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