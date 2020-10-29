Кривоносов: Слухи об отставке Семака могут обрести реальные очертания

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что "Зенит" в матче Лиги чемпионов против "Боруссии" (0:2) не смог показать своей игры.

"Наши клубы традиционно "тяжело" играют с немецкими командами, к тому же, "Зенит" наступил на горло собственной атакующей песне, выстроив игру в этот вечер от обороны. Возможно, и, небезосновательно, тренер полагал что состязаться с дортмундцами в открытом футболе будет непросто", — заявил Кривоносов.

Также депутат Госдумы отметил, что в случае поражения "Зенита" в следующем туре Лиги чемпионов разговоры об увольнении главного тренера Сергея Семака могут стать реальностью.