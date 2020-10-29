Пиняев может в 16 лет дебютировать в РПЛ за "Химки"

Нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев близок к переходу в "Химки". Клубы вели переговоры о трансфере летом, но не пришли к соглашению. Сейчас стороны продолжают консультации, сообщает "СЭ".

Пиняеву 2 ноября исполнится 16 лет. Он стал самым молодым футболистом, который сыграл, а позже и забил гол в ФНЛ.

Всего на счету Пиняева девять матчей в составе "Чертаново", в которых он забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Пиняев ранее несколько раз стажировался в "Манчестер Юнайтед". Отзывы о работе футболиста были только положительными.