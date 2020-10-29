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Кривоносов: Российские клубы продолжают борьбу за "евровесну"

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал результаты второго тура Лиги чемпионов по футболу.

Кривоносов: Российские клубы продолжают борьбу за "евровесну"

— Все три российские команды проиграли на этой неделе в Лиге чемпионов. Это стечение обстоятельств или наш футбол настолько плох?

— Я бы не стал применять столь категоричные формулировки. Если разбирать каждый из трёх матчей отдельно, то московскому "Локомотиву" противостоял действующий победитель Лиги Чемпионов — мюнхенская "Бавария" и счёт 1:2 не является катастрофой. Вспомним, как баварцы совсем недавно разгромили "Барселону" с Лионелем Мессии 8:2. Москвичи показали содержательный футбол, но в этот вечер удача была на стороне "Баварии".

Что касается санкт-петербургского "Зенита", то команда Сергея Семака достойно, хоть и в не свойственном ей стиле, играла на протяжении большей части матча, пропустив лишь с пенальти на 78-й минуте и затем уже в компенсированное время.

Если смотреть по результату, то, конечно, выделяется счёт матча "Краснодар"-"Челси" — 0-4. Но и здесь нужно учитывать, что краснодарцы впервые в своей истории дебютируют в основном турнире Лиги Чемпионов, а лондонская команда участвует в таком турнире регулярно. Настораживает лишь тот факт, что и в прошлом сезоне, в квалификации ЛЧ и групповом турнире Лиги Европы у команды Мурада Мусаева случались отдельные крупные поражения — 0:4 от "Олимпиакоса" и 0:5 от "Базеля".

Второй тур Лиги чемпионов получился безрадостным для наших болельщиков, но уверен, что российские клубы продолжат борьбу за выход в весеннюю часть еврокубков.

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