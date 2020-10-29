Чемпионка Европы Алёна Косторная опубликовала фотографию с тренировки. Девушка отметила, что находится в ожидании перед первыми для себя соревнованиями в этом сезоне.
Косторная примет участие в этапе Кубка России в Казани. Турнир пройдёт с 8 по 12 ноября.
"Осталась неделя и три дня до моих первых соревнований в сезоне", — написала Косторная в Instagram.
Этап в Казани станет четвёртым в этом сезоне. Ранее девушки показывали свои программы в Сызрани, Москве и Сочи.
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