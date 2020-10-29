Косторная с нетерпением ждёт первый турнир в сезоне

Чемпионка Европы Алёна Косторная опубликовала фотографию с тренировки. Девушка отметила, что находится в ожидании перед первыми для себя соревнованиями в этом сезоне.

Косторная примет участие в этапе Кубка России в Казани. Турнир пройдёт с 8 по 12 ноября.

"Осталась неделя и три дня до моих первых соревнований в сезоне", — написала Косторная в Instagram.

Кубок России по фигурному катанию

Этап в Казани станет четвёртым в этом сезоне. Ранее девушки показывали свои программы в Сызрани, Москве и Сочи.

Две победы на этапах одержала Анна Щербакова, ещё одну — Александра Трусова.