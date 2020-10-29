Состав "Спартака" оказался одним из самых "молодых" в Европе

Футбольные исследователи из CIES Football Observatory провели анализ основных составов клубов из двадцатки лучших лиг Европы. Выяснилось, что состав "Спартак" — один из самых "молодых".

В "старте" красно-белых на поле выходят футболисты, средний возраст которых составляет 23,9 года. Это десятый показатель в Европе после датского "Норшелланна", португальского "Фамиликана", голландских и бельгийхских клубов, а также швейцарского "Санкт-Галлена".

Самые "молодые" команды Европы

"Норшелланн" (Дания) — 22,7. "Фамаликан" (Португалия) — 23,1. "Ден Хааг" (Голландия) — 23,4. "Беверен" (Бельгия) — 23,4. "Херенвен" (Голландия) — 23,6. "Андерлехт" (Бельгия) — 23,6. ПСВ (Голландия) — 23,8. "Твенте" (Голландия) — 23,8. "Санкт-Галлен" (Швейцария) — 23,8. "Спартак" (Россия) — 23,9.

Среди российских клубов после "Спартака" идут ЦСКА (25,1) и "Рубин" (25,2). Вместе с тем, составы "Локомотива" и "Зенита" являются одними из самых возрастных в Европе — в среднем на поле выходят игроки, которым по 28 лет.