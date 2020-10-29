Состав "Спартака" оказался одним из самых "молодых" в Европе

Футбольные исследователи из CIES Football Observatory провели анализ основных составов клубов из двадцатки лучших лиг Европы. Выяснилось, что состав "Спартак" — один из самых "молодых".
В "старте" красно-белых на поле выходят футболисты, средний возраст которых составляет 23,9 года. Это десятый показатель в Европе после датского "Норшелланна", португальского "Фамиликана", голландских и бельгийхских клубов, а также швейцарского "Санкт-Галлена".
Среди российских клубов после "Спартака" идут ЦСКА (25,1) и "Рубин" (25,2). Вместе с тем, составы "Локомотива" и "Зенита" являются одними из самых возрастных в Европе — в среднем на поле выходят игроки, которым по 28 лет.
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