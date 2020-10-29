Футболист "Химок" забил пять голов, но его команда всё равно проиграла

"Химки" уступили "Уфе" в матче 8-го тура молодёжного первенства чемпионата России. Подмосковная команда проиграла со счётом 6:7.

Игра стала самой результативной в истории молодёжного первенства. Ранее команды не забивали более десяти мячей за один матч.

В составе "Химок" пять мячей забил Максим Костяев. Он отличился на 2-й, 36-й, 45-й, 60-й и 69-й минутах. Трижды форвард реализовал пенальти.

"Уфа" идёт пятой в группе Б, а "Химки" располагаются на девятом месте.