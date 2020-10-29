Гол "Зениту" помог Холанду установить рекорд Лиги чемпионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил гол в матче Лиги чемпионов против "Зенита". Это помогло 20-летнему норвежцу установить рекорд турнира.

На счету Холанда 12 голов в первых десяти матчах Лиги чемпионов. Это лучший показатель в истории турнира, сообщает Sky Sports.

Чуть хуже показатели у нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна" и экс-игрока "Лацио" Симоне Индзаги. У всех по девять мячей.

Голы в первых десяти матчах Лиги чемпионов