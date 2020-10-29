Геркус: "Турнир для российских клубов - Лига конференций"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус раскритиковал российские клубы за три поражения в Лиге чемпионов. Железнодорожники уступили "Баварии" (1:2), "Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии" (0:2), а "Краснодар" был разгромлен "Челси" (0:4).

По словам Геркуса, российские клубы чужие на празднике Лиги чемпионов. Футбольный функционер считает, что в скором времени Россия потеряет гарантированное место в групповом этапе главного еврокубка.

"Будете еще хуже играть — один клуб в квалификацию, и хорош. Все логично и справедливо", — написал Геркус в Telegram.

Бывший президент "Локомотива" заявил, что российским болельщикам нужно дождаться старта третьего по силе турнира — Лиги конференций.