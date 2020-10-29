Бельгийские и голландские клубы удачно выступили в Лиге чемпионов на этой неделе. "Брюгге" сыграл вничью с "Лацио" (1:1), а "Аякс" расписал мир с "Аталантой" (2:2).
Все российские клубы в этом туре уступили. "Локомотив" проиграл "Баварии" (1:2), "Краснодар" не смог ничего противопоставить "Челси" (0:4), а "Зенит" был бит в Дортмунде "Боруссией" (0:2).
Таким образом, Бельгия и Голландия добавили в общий рейтинг по 0,200 баллов, а Россия пока не заработала ничего.
В четверг еврокубковая неделя продолжится матчами Лиги Европы. Московский ЦСКА примет на своём поле загребское "Динамо".
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.