Бельгия и Голландия приблизились к России в таблице коэффициентов

Бельгийские и голландские клубы удачно выступили в Лиге чемпионов на этой неделе. "Брюгге" сыграл вничью с "Лацио" (1:1), а "Аякс" расписал мир с "Аталантой" (2:2).

Все российские клубы в этом туре уступили. "Локомотив" проиграл "Баварии" (1:2), "Краснодар" не смог ничего противопоставить "Челси" (0:4), а "Зенит" был бит в Дортмунде "Боруссией" (0:2).

Таким образом, Бельгия и Голландия добавили в общий рейтинг по 0,200 баллов, а Россия пока не заработала ничего.

В четверг еврокубковая неделя продолжится матчами Лиги Европы. Московский ЦСКА примет на своём поле загребское "Динамо".

От Бельгии выступают "Гент" (домашний матч с "Хоффенхаймом), "Антверпен" (домашний матч с "Тоттенхэмом") и "Стандард" (выездная игра с "Бенфикой").

Голландию представляют "АЗ Алкмаар" (домашний матч с "Риекой"), "Фейеноорд" (домашний матч с "Вольфсбергом") и ПСВ (выездная игра с "Омонией").

Таблица коэффициентов УЕФА (топ-10)