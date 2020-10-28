РФС признал, что "Спартак" незаслуженно победил "Краснодар"

Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) признала необоснованными действия главного арбитра матча "Краснодар" - "Спартак" Владислава Безбородова. Вопросы вызвали два эпизода игры.
"Краснодар" победил "Спартак" со счётом 3:1. После матча генеральный директор "быков" высказал недовольство судейством и подал протест в РФС.
Красно-белые благодаря победе вышли в лидеры турнирной таблицы. Команда в 13-ти турах набрала 27 очков.
Прошли сутки, и эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось. Что теперь делать Тихановской? Мнение эксперта.