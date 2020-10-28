Ловчев: "Пример "Локомотива" должен вдохновить "Зенит"

Заслуженный мастер спорта, бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что "Зениту" стоит обратить внимание на игру "Локомотива" против "Баварии". Сегодня питерцы сыграют в Дортмунде против "Боруссии", матч начнётся в 23.00.
Во вторник "Локомотив" уступил мюнхенцам со счётом 1:2. По мнению Ловчева, железнодорожники всё равно выглядели достойно.
"Я думаю, что поражение "Зенита" от "Брюгге", поражение "Зенита" в первенстве страны должно их как-то, как "Локомотив", настроить и по большому счету в "Зените" все квалифицированные футболисты. Да, нет сейчас несколько нападающих, которые травмированы, — это Малкома, Азмуна. Но все равно "Зенит" обладает и количественно, и качественно хорошими игроками. И пример "Локомотива" должен не воодушевить, но показать им, что, ребята, "не Боги горшки обжигают". Я думаю, что они могут это сделать с напряжением всех сил, как это сделал вчера "Локомотив", но при этом, правда, все равно проиграл на самом деле", — заявил Ловчев.
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