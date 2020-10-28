Ловчев: "Пример "Локомотива" должен вдохновить "Зенит"

Заслуженный мастер спорта, бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что "Зениту" стоит обратить внимание на игру "Локомотива" против "Баварии". Сегодня питерцы сыграют в Дортмунде против "Боруссии", матч начнётся в 23.00.

Во вторник "Локомотив" уступил мюнхенцам со счётом 1:2. По мнению Ловчева, железнодорожники всё равно выглядели достойно.