Пьяный футболист устроил массовое ДТП в Харькове

Полузащитник команды "Металлист-1925" Дмитрий Кравченко устроил ДТП в пьяном виде в Харькове. Украинский футболист за рулём Audi влетел в другие автомобили на большой скорости.

Всего Кравченко повредил четыре автомобиля вместе со своим. Тест выявил превышение уровня алкоголя в крови в девять раз, сообщает журналист Константин Андриюк.

Руководитель клуба Сергей Стороженко заявил, что не верит в то, что футболист был пьян.

"С того, что я увидел на видео — поведение адекватное, на просьбу полиции реагирует правильно, речь не нарушена, двигательная деятельность не нарушена", — приводит "Трибуна" слова Стороженко.

Глава набсовета "Металлиста-1925" заявил, что будет ждать результатов расследования по ДТП, после чего делать выводы.