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"Локомотив" арендовал Любушкина у "Аризоны"

Клуб КХЛ "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником "Аризоны" Ильёй Любушкиным. Соглашение рассчитано до начала тренировочного лагеря в НХЛ, сообщает пресс-служба ярославцев.

Любушкин получил в "Локомотиве" 46-й номер. Хоккеист вернулся в Ярославль, где выступал на протяжении семи лет, пока не уехал в Северную Америку.

В НХЛ Любушкин с 2018 года провёл 92 матча, в которых сделал восемь результативных передач.

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