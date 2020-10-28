"Локомотив" арендовал Любушкина у "Аризоны"

Клуб КХЛ "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником "Аризоны" Ильёй Любушкиным. Соглашение рассчитано до начала тренировочного лагеря в НХЛ, сообщает пресс-служба ярославцев.

Любушкин получил в "Локомотиве" 46-й номер. Хоккеист вернулся в Ярославль, где выступал на протяжении семи лет, пока не уехал в Северную Америку.

В НХЛ Любушкин с 2018 года провёл 92 матча, в которых сделал восемь результативных передач.