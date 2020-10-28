Клуб КХЛ "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником "Аризоны" Ильёй Любушкиным. Соглашение рассчитано до начала тренировочного лагеря в НХЛ, сообщает пресс-служба ярославцев.
Любушкин получил в "Локомотиве" 46-й номер. Хоккеист вернулся в Ярославль, где выступал на протяжении семи лет, пока не уехал в Северную Америку.
В НХЛ Любушкин с 2018 года провёл 92 матча, в которых сделал восемь результативных передач.
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