РФС отстранил от работы судей матча "Краснодар" - "Спартак"

Работа судей Владислава Безбородова и Кирилла Левникова на матче "Краснодар" — "Спартак" признана неудовлетворительной. "Быки" проиграли игру со счётом 1:3, после чего высказали претензии по поводу засчитанного гола Эсекьеля Понсе.

Российский футбольный союз (РФС) применит санкции к Безбородову и Левникову. Главный арбитр и его помощник по ВАР будут отстранены от работы на некоторое время.

"Мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным", — приводит "Чемпионат" слова своего источника в РФС.

Красно-белые благодаря этой победе возглавили турнирную таблицу РПЛ. В активе команды 27 очков после 13 туров.