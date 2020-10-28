Работа судей Владислава Безбородова и Кирилла Левникова на матче "Краснодар" — "Спартак" признана неудовлетворительной. "Быки" проиграли игру со счётом 1:3, после чего высказали претензии по поводу засчитанного гола Эсекьеля Понсе.
Российский футбольный союз (РФС) применит санкции к Безбородову и Левникову. Главный арбитр и его помощник по ВАР будут отстранены от работы на некоторое время.
"Мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным", — приводит "Чемпионат" слова своего источника в РФС.
Красно-белые благодаря этой победе возглавили турнирную таблицу РПЛ. В активе команды 27 очков после 13 туров.
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