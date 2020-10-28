Костровский: "Бавария" не показала всего потенциала в игре с "Локо"

Заслуженный тренер России Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что "Бавария" в матче Лиги чемпионов против "Локомотива" раскрылась не полностью.
По его мнению, футболисты мюнхенского клуба использовали свои возможности на 70%. Встреча завершилась победой "Баварии" со счётом 2:1.
"Я думаю, что все-таки уровень "Баварии" и "Локомотива", конечно, трудно сопоставим. Хотя и действительно игра была со стороны "Локомотива" — на 100% команда показала свои возможности. Думаю, "Бавария" — наверное, на 70%. То, что она могла, конечно, уровень игроков Баварии и всей команды, конечно, гораздо выше, чем "Локомотива".
И, конечно, очень много было моментов у ворот "Локомотива". Славу Богу, что Бавария реализовала только два. Хотя были моменты и с нашей стороны. Все равно уровень игры Баварии выше и весь свой потенциал в этой игре не показала", — заявил Костровский.
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