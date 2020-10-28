Костровский: "Бавария" не показала всего потенциала в игре с "Локо"

Заслуженный тренер России Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что "Бавария" в матче Лиги чемпионов против "Локомотива" раскрылась не полностью.

По его мнению, футболисты мюнхенского клуба использовали свои возможности на 70%. Встреча завершилась победой "Баварии" со счётом 2:1.