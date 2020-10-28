ФИФА отреагировала на слова Бартомеу о европейской суперлиге

ФИФА опубликовала заявление по поводу слухов о создании европейской суперлиги, которая объединит ведущие футбольные клубы. Во вторник со своего поста ушёл президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, который напоследок заявил, что клуб принял решение присоединиться к проекту.

В ФИФА отметили, что разговоры о закрытой лиге для грандов периодически возникают, но идея не имеет перспектив. В организации считают, что существующая структура проведения соревнований проверена годами.

"Основное внимание организация уделяет глобальному развитию футбола и новому клубному чемпионату мира, а не какой-либо европейской суперлиге", — говорится в сообщении ФИФА.

Клубный чемпионат мира

ФИФА планирует в 2021 году провести Клубный чемпионат мира в новом формате вместо Кубка конфедераций для сборных.

Предполагается, что участие в турнире примут: