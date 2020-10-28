Дина Аверина лидирует на онлайн-турнире по художественной гимнастике

Российская гимнастка Дина Аверина захватила лидерство на втором онлайн-турнире. Девушка в четырёх упражнениях показала результат 102,5 балла.
Среди россиянок второе место занимает Арина Аверина — 102,9 балла, третьей идёт Лала Крамаренко — 95,2 балла.
Лидерами по отдельным упражнениям являются:
В групповых упражнениях Россия лидирует с результатом 69,05 балла, вторым идёт Узбекистан (65,45).
Во втором онлайн-турнире принимают участие спортсменки из России, Киргизии, Узбекистана, Испании, Македонии, Сербии, Словении, Латвии, Эстонии и Франции.
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