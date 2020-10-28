Исмаилов оскорбил Собчак из-за её слов о Макроне

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов оскорбил Ксению Собчак. Он оставил пост в Instagram после того, как телеведущая поддержала президента Франции Эммануэля Макрона.

Что сказал Макрон

Глава французской республики, комментируя убийство учителя Самюэля Пати, назвал его "исламским терактом" и призвал бороться с "исламистским терроризмом". Преподаватель был застрелен и обезглавлен мусульманином Абдуллахом Анзоровым. Следствие считает, что причиной стала демонстрация Пати карикатур на пророка Мухаммеда.

Собчак поддержала президента Франции

Телеведущая не смогла пройти мимо этой темы и назвала Макрона своим героем. По её мнению, глава государства поступил смело.

"Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову. Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое — мой герой", — заявила Собчак.

Исмаилов назвал Собчак "тупым животным"

Исмаилов у себя в Instagram заявил, что Макрон задел чувства верующих, а сам является исламофобом. После этого боец прошёлся по заявлению Собчак, не стесняясь в выражениях.