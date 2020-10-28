Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов оскорбил Ксению Собчак. Он оставил пост в Instagram после того, как телеведущая поддержала президента Франции Эммануэля Макрона.
Глава французской республики, комментируя убийство учителя Самюэля Пати, назвал его "исламским терактом" и призвал бороться с "исламистским терроризмом". Преподаватель был застрелен и обезглавлен мусульманином Абдуллахом Анзоровым. Следствие считает, что причиной стала демонстрация Пати карикатур на пророка Мухаммеда.
Телеведущая не смогла пройти мимо этой темы и назвала Макрона своим героем. По её мнению, глава государства поступил смело.
"Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову. Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое — мой герой", — заявила Собчак.
Исмаилов у себя в Instagram заявил, что Макрон задел чувства верующих, а сам является исламофобом. После этого боец прошёлся по заявлению Собчак, не стесняясь в выражениях.
"Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать: "Ксения, ты грязное тупое животное. Ты словно цветочек — произросла из г***, из кучи д***. Несмотря на твой вид, что ты девушка, от тебя стабильно воняет, Ксения, г***", — написал Исмаилов.
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