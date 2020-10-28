"Боруссии" не разрешили пустить зрителей на матч с "Зенитом"

Власти Дортмунда не разрешили "Боруссии" открыть трибуны на матче Лиги чемпионов против "Зенита". Игра пройдёт сегодня и начнётся в 23.00 по московскому времени.

Футбольный клуб просил допустить 300 зрителей на трибуны, но власти из-за ситуации с коронавирусом не разрешили этого сделать, сообщает пресс-служба "шмелей".

УЕФА разрешает клубам играть при 30-процентной заполняемости трибун, но окончательное решение принимают местные власти.

В первом туре Лиги чемпионов немецкая команда уступила на выезде "Лацио" (1:3). "Зенит" на своём поле проиграл бельгийскому "Брюгге" (1:2).