Партнёр Квята продлил контракт с "Альфа Таури"

Пьер Гасли и команда "Альфа Таури" подписали контракт на сезон-2021. Французский гонщик выступает за эту "конюшню" с 2017 года.
Гасли поблагодарил команду за совместную работу и отметил, что проводит лучший сезон в "Формуле-1". В этом году француз одержал первую победу в гоночной серии.
"Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиться новых успехов. С нетерпением жду нового вызова в следующем году и продолжения работы с "Альфа Таури", — приводит пресс-служба команды слова Гасли.
По сведениям СМИ, вторым пилотом станет японец Юки Цуонда. Судьба россиянина Даниила Квята пока неизвестна.
Француз проводит третий сезон в "Формуле-1". Он 27 раз финишировал в "очках". В сезоне-2019 Гасли занял седьмое место в зачёте пилотов.
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