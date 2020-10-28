Партнёр Квята продлил контракт с "Альфа Таури"

Пьер Гасли и команда "Альфа Таури" подписали контракт на сезон-2021. Французский гонщик выступает за эту "конюшню" с 2017 года.

Гасли поблагодарил команду за совместную работу и отметил, что проводит лучший сезон в "Формуле-1". В этом году француз одержал первую победу в гоночной серии.

"Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиться новых успехов. С нетерпением жду нового вызова в следующем году и продолжения работы с "Альфа Таури", — приводит пресс-служба команды слова Гасли.

По сведениям СМИ, вторым пилотом станет японец Юки Цуонда. Судьба россиянина Даниила Квята пока неизвестна.

Пьер Гасли

Француз проводит третий сезон в "Формуле-1". Он 27 раз финишировал в "очках". В сезоне-2019 Гасли занял седьмое место в зачёте пилотов.