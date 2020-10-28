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Скандал в "Реале": Бензема попросил Менди не давать мяч Винисиусу

Нападающий "Реала" Карим Бензема попал в очередной скандал. В распоряжении журналистов оказалась видео, на котором слышен его разговор с Ферланом Менди в перерыве матча против гладбахской "Боруссии".

Перед выходом на поле Бензема обратился по-французски к Менди со следующими словами:

"Брат, не играй на него, ради всего святого. Он сегодня против нас".

По информации испанских СМИ, Бензема говорил о полузащитнике Винисиусе Жуниоре, с которым Менди играл на фланге.

"Реал" уступал "Боруссии" со счётом 0:2. В конце игры по голу в составе мадридцев забили Бензема и Каземиро. Матч завершился вничью, а это очко стало первым для "сливочных" в Лиге чемпионов.

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