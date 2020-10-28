Учёные провели анализ распространения коронавируса в РПЛ

Учёные и медики под руководством главного врача сборной России Эдуарда Безуглова провели исследование заболеваемости коронавирусом среди футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Выводы опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

Проанализировав результаты тестов игроков РПЛ, которые они периодически сдают во время чемпионата, исследователи выяснили, что заразившихся футболистов примерно 15%. Всего болезнь перенесли 103 игрока.