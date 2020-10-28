Трефилов опроверг информацию о госпитализации с коронавирусом

Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал сообщение о госпитализации с коронавирусом. 65-летний специалист подтвердил, что у него положительный тест на "ковид", но чувствует он себя хорошо.

Трефилов сообщил, что находится дома и ждёт повторного теста. Специалист надеется на то, что при тестировании произошла ошибка.

"Сейчас перепроверяют результат. Пока все нормально. Может быть, ошиблись", - приводит "РИА Новости" слова Трефилова.

Трефилов ранее привёл женскую сборную России к золотой медали на Олимпиаде-2016. Также команда четыре раза завоевала победу на чемпионате мира.