Трефилов опроверг информацию о госпитализации с коронавирусом

Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал сообщение о госпитализации с коронавирусом. 65-летний специалист подтвердил, что у него положительный тест на "ковид", но чувствует он себя хорошо.
Трефилов сообщил, что находится дома и ждёт повторного теста. Специалист надеется на то, что при тестировании произошла ошибка.
"Сейчас перепроверяют результат. Пока все нормально. Может быть, ошиблись", - приводит "РИА Новости" слова Трефилова.
Трефилов ранее привёл женскую сборную России к золотой медали на Олимпиаде-2016. Также команда четыре раза завоевала победу на чемпионате мира.
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