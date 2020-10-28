Тедеско отказался обсуждать новый контракт со "Спартаком" до зимы

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не стал обсуждать новый контракт с клубом несмотря на предложение владельца красно-белых Леонида Федуна. Немецкий специалист поставил вопрос с новым соглашением "на паузу" до зимы, сообщает "СЭ".

Федун выразил полную поддержку Тедеско и предложил подписать контракт уже сейчас. Немецкий специалист выразил желание сосредоточиться на выступлениях команды. Действующий договор между сторонами истекает в конце сезона-2020/21.

"Спартак" после 13-ти туров возглавляет таблицу чемпионата России. Команда набрала 27 очков и опережает ЦСКА на два пункта, "Зенит" — на три.

До зимней паузы красно-белые проведут ещё семь матчей: